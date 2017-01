Belenenses vence Rio Ave e volta à zona tranquila da I Liga

O Belenenses recebeu e venceu este domingo o Rio Ave por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, que permitiu aos 'azuis' do Restelo terminarem a primeira volta na zona tranquila da prova.



Numa altura em que a partida começava a caminhar para o seu final, um golo de Gonçalo Silva, aos 72 minutos, permitiu ao conjunto de Belém somar os três pontos em disputa.



Apesar da vitória, o Belenenses mantém a 12.ª posição, mas agora com 20 pontos, mais oito do que a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, enquanto o Rio Ave fecha a primeira volta no oitavo posto com 24 pontos.

