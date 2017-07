Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica - Sp Braga vai mesmo ser realizado na Luz

Instituto Português do Desporto e Juventude aprovou regulamento de segurança do estádio das Águias.

19:11

O primeiro jogo do campeonato, o Benfica - Sp de Braga, vai mesmo acontecer no Estádio da Luz.



O Instituto Português do Desporto e Juventude confirmou esta segunda-feira.



Segundo sabe o CM, o despacho do IPDJ foi hoje proferido e terminam, assim, as especulações quanto ao local de realização do jogo.



A partida realiza-se no dia 9 de agosto, em Lisboa.