Benfica 1 - 3 Boavista

43' - Dois minutos depois do golo, a equipa benfiquista volta a tentar marcar através de um remate de Pizzi, que passou por cima da barra.Tento foi apontado por Mitroglou, três minutos depois de entrar na partida.Primeira substituição da partida:, no Benfica.Salvio rematou e a bola passou a centímetros do poste.Remate de Pizzi, com defesa de Agayev.Schembri marca depois de uma grande jogada coletiva.Lucas aparece sozinho na área, após grande passe de Iuri Medeiros, e cabeceia para o fundo das redes, sem dar hipóteses a Ederson.Gonçalo Guedes aparece solto após grande passe de Jonas e obriga o guardião do Boavista a aplicar-se.Bola bate na barra e não dá hipóteses a EdersonGonçalo Guedes aparece solto na área e remata muito perto do poste esquerdo.Bola passa perto do esquerdo de Agayev. Primeiro lance de perigo do Benfica.. Lance cobrado à entrada da área do Benfica, mas a a bola perde-se pela linha de fundo, sem perigo.- Começou o jogo no Estádio da LuzO Benfica entra hoje em campo no Estádio da Luz para tentar aumentar, ainda que provisoriamente, a vantagem para os rivais do FC Porto, Sporting e Sporting de Braga na liderança da Primeira Liga.À entrada da ronda 17, o Benfica lidera o campeonato com 41 pontos, mas seis que o FC porto e mais oito que Braga e Sporting, que seguem no terceiro lugar.Horas antes da partida, o clube divulgou que a lotação do Estádio da Luz está esgotada. Mais, este jogo marca a ultrapassagem da meta de 15 milhões de espetadores no recinto da Luz, desde que o estádio foi inaugurado, em 2003.O Boavista chega à Luz no 10º lugar da tabela, com 20 pontos. Os axadrezados querem chegar mais próximo do 7º lugar, disputado pelo Chaves, Marítimo e Arouca, todos com 23 pontos.Já são conhecidos os onzes iniciais das duas equipas

Onze do Benfica:

Ederson,

Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, André Almeida,

Samaris, Pizzi, Salvio,

Rafa, Gonçalo Guedes e Jonas.

Suplentes do Benfica: Júlio César, Jardel, André Horta, Zivkovic, Carrillo, Franco Cervi E Mitroglou.

Onze Do Boavista:

Agayev,

Edu Machado, Philipe Sampaio, Lucas, Talocha,

Idris, Anderson Carvalho, Fábio Espinho, Iuri Medeiros,

Renato Santos e Schembri.



Suplentes do Boavista: Meira, Idé Gomes, Makmudov, Carraça, Santos, Mesquita e Buka.