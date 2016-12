Benfica vence Rio Ave e reforça liderança

--------Rui Vitória esgota as substituições. Carrillo entra para o lugar de Gonçalo Guedes.Segunda substituição dos encarnados. Entra Jiménez, sai Mitroglou.Última substituição do Rio Ave. Yazalde entra para o lugar de Guedes.Golo anulado ao Benfica por fora de jogo de Mitroglou.Cartão amarelo para Pizzi.Rui Vitória faz a primeira substituição: entra Jonas, sai Rafa.Nova grande defesa do guarda-redes encarnado após remate de Rúben Ribeiro.Rúben Ribeiro remata para defesa atenta de Ederson.Gonçalo Guedes tenta o cruzamento, mas é bloqueado pela defesa do Rio Ave.Partida recomeça com uma dupla substituição no Rio Ave. Saem Krovinovic e Filipe Augusto para entrar Tarantini e Gil Dias.O Benfica vence neste momento o Rio Ave por 2-0.Pizzi aumenta a vantagem dos encarnados.Livre de Pizzi a sair diretamente para as mãos de Cássio.Cruzamento de Rafa Soares para as mãos de Ederson.Remate de Luisão a sair por cima da barra da baliza do Rio Ave.Mitroglou abre o marcador na Luz.Grande defesa de Cássio após remate de Pizzi.Mitroglou remata ao lado.Cabeceamento de Luisão sai ao lado da baliza de Cássio.Começa a partida no Estádio da Luz!-------Ederson, Semedo, Luisão, Lindelof, André Almeida, Rafa, Pizzi, Fejsa, Cervi, Guedes e Mitroglou.Cássio, Pedrinho, Roderick, Vilas Boas, Rafa Soares, Wakaso, Filipe Augusto, Krovinovic, Rúben Ribeiro, Guedes e Heldon.-------O Benfica faz esta quarta-feira o seu último jogo em 2016 na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave, e procura repor os quatro pontos de avanço para o FC Porto, após a 15.ª jornada.Os 'dragões' anteciparam a sua partida desta ronda, ganhando ao Marítimo (2-1), e ficaram a um ponto dos líderes do campeonato, que vão tentar terminar o ano com quatro pontos de avanço na liderança, tendo, para isso, de vencer o Rio Ave, sexto classificado.Após o desaire com o Marítimo (2-1), os 'encarnados' somaram duas vitórias consecutivas e jogam agora com um Rio Ave na sua melhor fase da temporada, com quatro triunfos seguidos desde a chegada de Luís Castro ao comando técnico.O histórico de confrontos dá claro favoritismo ao Benfica, que, em 22 jogos em casa para o campeonato frente aos vila-condenses, apenas cederam quatro empates.