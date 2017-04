Benfica e FC Porto empatam e mantém-se tudo igual

Clássico acaba empatado 1-1

JÁ HÁ ONZE! Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Samaris, Pizzi, Salvio, Rafa, Jonas e Mitroglou!





O Benfica e o FC Porto, separados por um ponto, jogam este sábado pela liderança da I Liga portuguesa de futebol, no 'clássico' da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Depois de várias jornadas com um ponto a separá-los, 'águias' e 'dragões' defrontam-se no Estádio da Luz, às 20h30, numa partida com arbitragem de Carlos Xistra, de Castelo Branco.



O FC Porto apresenta-se no terreno do rival sem baixas, enquanto no Benfica o médio Fejsa e os defesas Eliseu, Grimaldo e Lindelof integram os convocados, sendo que certa será mesmo a inclusão do defesa-central sueco.



Video Clássico acaba empatado 1-1 Jonas, para o Benfica, e Maxi Pereira, para o FCPorto, foram os marcadores da partida.

O Benfica e o FC Porto empataram a um golo, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os 'encarnados' a manterem um ponto de avanço no topo da classificação.O brasileiro Jonas inaugurou o marcador aos sete minutos, na marcação de grande penalidade, mas o uruguaio Maxi Pereira, ex-jogador dos 'encarnados', empatou aos 49.Com este resultado, o Benfica soma 65 pontos, mais um do que o FC Porto.Três minutos de compensação.Otávio cai na área, em lance com Nélson Semedo, mas o árbitro manda seguir.No FC Porto, Brahimi saiu para a entrada de Otávio.Segunda alteração no Benfica. Sai Rafa e entra Carrillo.Cartão amarelo para Maxi Pereira.Jonas cai na área mas Carlos Xistra nada assinala.Rafa e Nélson Semedo, à vez, rematam contra a defensiva portista.Cervi cruza para a área à procura de Jonas ou Mitroglou, mas a bola acaba nas mãos de Casillas.Fora de jogo assinalado a Diogo Jota.Jonas desvia de cabeça após livre de Pizzi, mas a bola sai ao lado da baliza de Casillas.Cartão amarelo para Alex Telles.Canto de Pizzi na direita e Luisão a cabecear à figura de Casillas.Benfica perto do 2-1 em duas ocasiões! Primeiro por Mitroglou que rematou para defesa de Casillas e depois Jonas remata na recarga, mas o pontapé é cortado por um jogador portista.Segunda mudança no FC Porto. Sai Soares e entra André Silva.Cartão amarelo para Marcano.Rui Vitória faz a primeira substituição. Sai Salvio e entra Cervi.Brahimi remata e Ederson defende a dois tempos.Alteração no FC Porto. Sai Corona e entra Diogo Jota.Pizzi cruza e Jonas aparece a cabecear ao segundo poste mas a bola sai ao lado.Defesa monumental de Casillas! Salvio já dentro da área serve Jonas, mas a bola sai enrolada e o espanhol consegue desviar para canto.Defende Casillas! Remate de Jonas colocado de fora da área, com o espanhol a desviar para canto.Enorme Ederson! Contra-ataque do FC Porto, Soares consegue bater em velocidade Nélson Semedo, mas o guarda-redes faz a mancha e segura a bola.Dois remates do Benfica cortados pela defesa portista. Primeiro de Mitroglou, depois de Pizzi.Cartão amarelo para André André.Brahimi passou por três jogadores do Benfica na esquerda do ataque, entregou a Soares mas o cruzou para uma zona onde não estava ninguém.Júlio César levanta-se do banco e pede aos adeptos encarnados que apoiem a equipa.O uruguaio marca depois de um lance com muitos ressaltos na área encarnada.Fora de jogo assinalado a Maxi Pereira.Benfica perto do 2-0! Livre batido por Pizzi, Luisão ganha nas alturas a Soares e cabeceia muito perto da trave de Casillas.FC Porto está mais perigoso nos últimos minutos à procura do golo do empate.ENORME DEFESA DE EDERSON! Livre batido porLivre perigoso para a baliza do Benfica.André André cruza para a área, mas não estava lá ninguém.Mitroglou cria perigo! Rafa descobriu o grego à entrada da área que depois de puxar para o esquerdo, atirou à figura do guardião espanhol.Eliseu cruza da esquerda para a área, mas Casillas segurou o esférico.Brahimi tenta surpreender Ederson com um remate rasteiro de fora da área, mas a bola saiu ao lado.Contra-ataque rápido do Benfica conduzido por Rafa. O português ganha a Maxi em velocidade, mas decide mal na altura do cruzamento.Na sequência do canto, Óliver recebeu de peito e atirou ao lado.Jogada individual de Nélson Semedo. O lateral tenta o remate em zona frontal, mas a bola sai por cima.Mitroglou atira a bola contra Felipe antes desta sair pela linha de fundo.FC Porto com muitas dificuldades em chegar à área encarnada.Pizzi cobra um livre desde a esquerda, mas Casillas consegue afastar.Confusão junto ao banco do FC Porto. Jonas chocou contra Nuno Espírito Santo depois de não ter conseguido travar na sequência de uma disputa de bola. Depois o avançadoCartão amarelo para Felipe.Penálti para o Benfica. Felipe fez falta sobre Jonas.Protestos na Luz. Nélson Semedo cruza, a bola bate no braço de Marcano, mas o árbitro manda seguir.Jonas tenta ultrapassar Maxi Pereira, mas o uruguaio consegue impedir o cruzamento do aniversariante.--------------