Vumbi sobre Zivkovic.

O sérvio remata cruzado com Assis a deixa a bola escapar entre as mãos e esta a sair a centímetros do poste direito.



-----------90+2' - Termina a partida. O Benfica vence por 6-2 e está nas meias-finais da Taça de Portugal.90+1' - Golo do Benfica. Mitroglou faz o hat-trick. Grande trabalho de Carrillo a esperar pelo momento certo para assistir o avançado grego que fez o seu terceiro na partida.Remate perigoso de Lisandro com a bola a passar perto da baliza de Assis.Livre direto batido por Zivkovic para Assis segurar com facilidade.Cruzamento de André Almeida com Lisandro Lopéz a cabecear ao lado da baliza do Leixões.André Horta remata de muito longe, mas o pontapé sai muito ao lado.Shihao Wei atira muito perto do poste da baliza de Júlio César.Substituição no Leixões. Fati sai para a entrada de Ludovic.Última alteração no Benfica. Danilo entra para o lugar de Samaris.Zivkovic cruza para a área, um defesa do Leixões desvia na direção da baliza, Assis defende para a frente e Mitroglou aparece para fazer o segundo na partida.Substituição no Benfica. Guedes entra para o lugar de Jonas.Fati cruza para a zona de finalização, onde surge Porcellis a atirar para o seu segundo golo na partida.André Horta remata fraco e ao lado da baliza de Assis.Mudança no Leixões. Shihao Wei entra para o lugar de Fatai.Mitroglou bateu Assis da marca dos sete metros. O brasileiro ainda adivinhou o lado, mas não impediu o golo de Mitroglou.Vumbi vê o cartão amarelo.Penálti para o Benfica. Falta deGrande defesa de Assis! Jonas assiste Mitroglou que remata para uma intervenção do brasileiro que evita o quarto do Benfica.Fati bate um livre, mas a bola vai para a bancada.Amarelo mostrado a Jonas.Cartão amarelo mostrado a Wellington.Bruno Lamas cobra o livre, mas atira contra a barreira.Amarelo mostrado a Jardel.Mitroglou cabeceia à barra após passe de Jonas.Rui Vitória também fez uma substiuição. André Horta entrou para o lugar de Pizzi.Kennedy mexeu ao intervalo. Chiquinho entrou para o lugar de André Salvador.Passe de Fatai a lançar Fati que cruza para a área onde surge o brasileiro a desviar para o fundo da baliza de Júlio César.Nélson Semedo cruza para a área. Mitroglou atira para a baliza de Assis, com André Teixeira a cortar em cima da linha, mas Jonas aparece para fazer o terceiro.Remate em arco de Lisandro López. A bola passa perto da baliza do Leixões.É o primeiro golo de André Almeida ao serviço da equipa principal do Benfica.O defesa português cruza para a área, Mitroglou faz-se ao lance, mas não consegue tocar na bola que acaba por entrar nas redes de Assis.Fora de jogo assinalado ao ataque do Leixões.Pizzi muito perto de bisar. Cruzamento atrasado de Carrillo para o meio da área onde apareceu o português aatirar por cima da trave.Corte da defensiva do Leixões depois de cruzamento de Nélson Semedo, a bola a sobrar para Pizzi que à entrada da áre atirou para o fundo das redes de Assis.Muito perto Zivkovic de marcar o primeiro do Benfica.Canto batido por Pizzi com Jardel a cabecear junto ao primeiro poste. A bola sai ao lado.Pizzi cruza para a área do Leixões, mas um defesa do Leixões afasta a bola antes desta chegar a Jonas.Mitroglou cobra o livre e atira contra a barreira.Jogador do Leixões escorrega à entrada da área e corta a bola com a mão. Livre para o Benfica em zona perigosa.Cruzamento rasteiro de Zivkovic mas o guarda-redes Assis segura o esférico.Entrada mais dura de Fatai sobre Pizzi. O português fica queixoso.-------Assis, André Teixeira, Wellington, Silvério, Belly, Salvador, Bruno China, Bruno Lamas, Fati, Fatai e Porcellis.Júlio César, Nélson Semedo, Jardel, Lisandro, André Almeida, Carrillo, Samaris, Pizzi, Zivkovic, Jonas e Mitroglou.-------O Benfica procura esta quarta-feira regressar três temporadas depois às meias-finais da Taça de Portugal de futebol, recebendo o Leixões, da II Liga, no últimos encontro dos quartos de final.Os 'encarnados', líderes isolados da I Liga, são favoritos a vencer o Leixões, 20.º e antepenúltimo do segundo escalão, num encontro marcado para as 20h30 e que terá arbitragem de Gonçalo Martins, da associação de Vila RealAs duas equipas já se encontraram em seis eliminatórias da Taça de Portugal e o Benfica apenas foi eliminado em duas ocasiões, a última das quais em 2008/09, no desempate por grandes penalidades.O vencedor do encontro da Luz vai defrontar o Estoril que na terça-feira bateu a Académica, da II Liga, por 2-1.