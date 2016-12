Benfica 0-0 Paços de Ferreira

No Grupo D, o Benfica recebe o Paços de Ferreira, num embate em que não estará Pizzi, por castigo, e no qual Rui Vitória poderá proceder a mais alterações, sendo provável o regresso de Jonas ao 'onze'.



O outro encontro do agrupamento, entre o 'secundário' Vizela e o Vitória de Guimarães realiza-se na sexta-feira.

Onze do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Jardel, Luisão, André Almeida, Cervi, Celis, Fejsa, Rafa, Gonçalo Guedes e Jiménez.----------O Benfica, vencedor de sete das nove edições da Taça da Liga em futebol, inicia esta quinta-feira a defesa do título na receção ao Paços de Ferreira.