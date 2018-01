Benfica 0-1 Sporting

Dérbi joga-se no Estádio da Luz. Siga ao minuto.

21:17

André Almeida tenta chegar à bola e derruba Fábio Coentrão. Árbitro manda seguir.

Conheça os onzes iniciais para o dérbi desta noite:

Benfica - Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Krovinovic, Salvio, Jonas e Cervi.

Sporting - Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Acuña e Bas Dost.

O árbitro da partida é Hugo Miguel.

Vez do Sporting levar o perigo à baliza. Remate de Acuña também não atinge o alvo.Novamente o Benfica, desta feita por Krovinovic à entrada da área. Remate ao lado sai pela linha de fundo. Pontapé de baliza para Rui Patrício.Primeira oportunidade da segunda parte a pertencer ao Benfica. Remate de Jonas sai ao lado.Recomeça a partida no Estádio da Luz. Equipas regressam ao terreno de jogo sem alterações.Vão jogar-se mais três minutos nesta primeira parte.Confusão com Fábio Coentrão. Jogador ia fazer um lançamento de linha lateral quando foi atingido por objetos provenientes das bancadas.Grande passe de Bruno Fernandes para Gelson Martins. Marcador do golo do Sporting nesta partida atira por cima da baliza 'encarnada'.Krovinovic remata com a bola a sair muito perto do poste da baliza de Rui Patrício.Hugo Miguel consulta o vídeo-árbitro. Árbitro não dá penálti.Jonas remata à baliza do Sporting mas a bola bate no braço de Coentrão. Na recarga, Cervi remata à barra.Combinação entre Jonas e Krovinovic termina com um remate ao lado das redes de Patrício.Ataque levado a cabo por Bruno Fernandes mas jogador do Sporting estava em fora de jogo.Remate de Acuña para enorme defesa de Varela. Bola sai pela linha de fundo.Grande oportunidade para o Benfica. Jardel cabeceia e Piccini, quase em cima da linha de golo, impede o empate.Benfica ganha canto do lado esquerdo. Bas Dost corta de cabeça.Krovinovic remata mas não acerta na baliza de Rui Patrício.Passe de Coates para Bruno Fernandes. Jogador está em fora de jogo.Canto para o Sporting marcado por Bruno Fernandes. Defesa do Benfica afasta.Jonas cria uma oportunidade na área do Sporting mas é 'apanhado' em fora de jogo.Benfica ataca mais nestes primeiros minutos da partida.Pizzi marca o livre para o corte da defesa do Sporting. Bola sobra para Cervi que remata sem qualquer perigo para a baliza dos 'leões'.Cabeceamento sem perigo de Fábio Coentrão após cruzamento de Gelson Martins. Bola passa por cima da baliza à guarda de Varela.Livre a favorecer o Benfica cobrado por Pizzi mas corte de Bas Dost em trabalho defensivo.Fábio Coentrão fortemente assobiado no regresso ao estádio do Benfica.Começa a partida no Estádio da Luz.Equipas fizeram um minuto de silêncio antes do apito inicial em memória de Edu Ferreira, jogador do Boavista que morreu vítima de cancro.--O Benfica e o Sporting defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio da Luz, para o grande jogo da Jornada 16 da Liga Portuguesa.As equipas já estão no estádio e Bruno de Carvalho chegou pelas 19h30, acompanhando cerca de três mil adeptos num percurso a pé até ao palco do dérbi.