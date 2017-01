Benfica goleia e reforça a liderança

impede que Wagner fique isolado na cara de Ederson.





0' - Começa o jogo no estádio da Luz!



Onze do Tondela: Cláudio Ramos, Jaílson, Kaká, Pica, Ruca, Bruno Monteiro, Fernando Ferreira, Claude Gonçalves, Murilo Freitas, Wagner e Miguel Cardoso.



Onze do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, André Almeida, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Cervi, Miroglou e Jonas.



O Benfica tenta este domingo repor em quatro pontos a vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, na receção ao lanterna-vermelha Tondela, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Um dia depois do triunfo caseiro dos 'dragões', frente ao Rio Ave (4-2), os 'encarnados' podem também afastar-se ainda mais, para 10 pontos, do Sporting, que somou o segundo empate fora 2-2 consecutivo, agora com o Marítimo.



A formação 'encarnada' ainda não perdeu em casa, mas cedeu duas igualdades, a última no derradeiro encontro, frente ao Boavista (3-3), enquanto o Tondela é a única equipa da prova sem qualquer triunfo como visitante.



Os 'encarnados', líderes, com 42 pontos, enfrentam os 'beirões', últimos, com 10, a partir das 16h00, hora da receção do Feirense ao Estoril-Praia.



O árbitro do encontro é Bruno Esteves, da da Associação de Futebol de Setúbal

-----------Pica vê o segundo amarelo e é expulso.Penálti para o Benfica! Falta de Pica sobre André Almeida.Última alteração no Benfica. Celis entra para o lugar de Pizzi.Passe longo de Jonas e Rafa e com um chapéu perfeito a Cláudio Ramos a fazer o terceiro dos encarnados.Remate de Salvio a passar perto do poste da baliza de Cláudio Ramos.56 053 espetadores nas bancadas do Estádio da Luz.Última alteração no Tondela. Osorio entra para o lugar de Fernando Ferreira.Cláudio Ramos defende o remate de Jonas.Samaris lança Nélson Semedo, o defesa corre até à linha de fundo e cruza atrasado para o médio fazer o seu segundo na partida.Boa saída de Cláudio Ramos aos pés de Salvio impedindo que o argentino ficasse com a bola.Fernando Ferreira remata em zona frontal, mas Ederson defende a dois tempos.Substituição no Benfica. Rafa Silva entra para o lugar de Mitroglou.Alteração no Tondela. Sai Claude Gonçalves e entra Pité.Remate de Nélson Semedo sai ao lado da baliza do Tondela.Amarelo mostrado a Pica.Alteração no Tondela. Dylan entra para o lugar de Murilo.Na sequência do canto, Samaris vê bem a entrada do médio português que remata em zona frontal para o primeiro na partida.Pizzi cruza para Jonas, mas Cláudio Ramos defende o remate do brasileiro.Mitroglou apanhado em posição irregular.Zivkovic cruza rasteiro, mas Pica corta o lance.Jogada individual de Zivkovic com o sérvio a rematar fraco e ao lado da baliza de Cláudio Ramos.Ruca bateu o livre do lado direito, mas Ederson defendeu.Cruzamento de Salvio, mas Mitroglou cabeceou ao lado.Cláudio Ramos a ser assistido no relvado.Grande defesa de Cláudio Ramos! O remate foi do sérvio Zivkovic.Salvio cruza para a área, mas ninguém surge para desviar.Cruzamento de Pizzi, Mitroglou faz-se à bola mas Cláudio Ramos conseguir desvia o esférico.Rui Vitória fez uma alteração ao intervalo. Cervi saiu para a entrada de Salvio.Dois minutos de compensação.Remate de Jonas sai ao lado da baliza de Cláudio Ramos.Grande corte de Lindelof queLivre batido por Pizzi, mas Pica cortou de cabeça.Canto de Zivkovic, Cláudio Ramos falha a saída, mas não aparece nenhum jogador do Benfica para o desvio.Marca o Tondela, mas o lance é anulado por fora de jogo de Wagner.Bem Cláudio Ramos. Jonas isolou-se mas acabou por ficar sem ângulo graças ao bom trabalho do guardião. O avançado brasileiro ainda tentou o cruzamento, mas o lance foi cortado por Kaká.Mitroglou apanhado em posição de fora de jogo.Remate de Pica em zona frontal vai por cima da baliza de Ederson.Fora de jogo tirado a Zivkovic.Grande remate de Pizzi em zona frontal, mas Cláudio Ramos defende sem dificuldade.Jonas cruza para a área à procura de Mitroglou mas o grego, ao segundo poste, cabeceia com pouca força.Livre batido por Zivkovic com Mitroglou a cabecear perto do poste.Boa saída de Cláudio Ramos a impedir o remate de André Almeida.Defensiva do Tondela impede remate de Cervi. Boa combinação entre o argentino e Zivkovic.Wagner remata à figura de Ederson.Grande defesa de Cláudio Ramos. Jonas remata de fora da área mas o guarda-redes do Tondela nega o golo.Canto batido por Zivkovic, Luisão amortece para Samaris que remata de pé esquerdo por cima da barra.Na sequência de um canto de Pizzi, Jonas cabeceia, mas a bola ainda bate num jogador do Tondela. Novo canto.Cruzamento demasiado largo de Zivkovic para Jonas.