Jonas bisa no regresso à titularidade

81' - Kukula remata para as mãos de Ederson.Remate de Zivkovic termina em boa defesa de Albergaria.Jonas sai e entra Rafa Silva.Carillo põe a bola na baliza, mas estava já assinalado o fora de jogo.Jonas ameaça o Vizela novamente. Remate de pé esquerdo a passar por cima da barra.Mitroglou sai e é substituído por Jovic.Mitroglou desvia a bola, que passa perigosamente perto da baliza.

63' - Zivkovic remata ao lado, mas é canto para o Benfica.



61' - Sai Diogo Lamelas e entra Felipe Abreu.



61' - H. Calderón sai e é substituído por Helinho.



61' - Sai Pizzi e entra André Horta.



60' - GOLO de Jonas! O brasileiro bisa na Luz! Cruzamento de Zivkovic e Jonas cabeceia para o fundo das redes. É o regresso de sonho à titularidade.



57' - GOLO de Jonas. Livre direto batido e a Luz vem abaixo! Jonas, que mostrava fome de golo desde que entrou em campo, concretiza.



Livre em zona frontal a favor do Benfica, perigoso.



55' - Jogo é reatado.



54' - Sai Tiago Ronaldo e entra André Pinto.



53' - Jogo interrompido para prestar assistência a Lisandro López, que está caído no chão.



48' - GOLO de Lisandro López. Zivkovic cobrou o canto e Lisandro, junto ao primeiro poste, desvia direto para o fundo das redes.



46' - Recomeça o jogo!



45' - Intervalo na Luz. Vantagem para o Benfica, com 1-0, com golo de Mitroglou.



45' - Vai ser jogado mais um minuto.



45' - Jonas remata de longe após jogada com Mitroglou. A bola passa por cima da baliza.



44' - Remate de Zivkovic desvia num defesa do Vizela. Pedro Albergaria impede o canto.



43' - Livre para o Vizela com Ederson a agarrar firme a negar o golo.



42' - Jardel esteve quase! O central cabeceia e a bola acaba nas mãos de Albergaria.



36' - Samaris remata mas a bola desvia na defesa do Vizela e sai para canto.



32' - Primeiro canto para o Vizela do encontro.



27' - Golo de Mitroglou! À segunda o grego não perdoa a atira de cabeça para o fundo das redes. Após canto curto, Pizzi dá na zona do segundo porte e Mitroglou desvia!



27' - Pedro Albergaria defende remate forte de Mitroglou! Canto para o Benfica



25' - André Almeida cruza, mas não há ninguém na área para receber a bola.



21' - Lance após livre termina em canto.



20' - Livre para o Benfica, próximo da área do Vizela.



19' - É reatada a partida.



18' - Jogo interrompido para assistência ao guarda-redes do Vizela, que caiu no chão.



17' - Boa jogada de Jonas na esquerda acaba em Pizzi, que remata forte para boa defesa de Pedro Albergaria.



16' - Remate de Zivkovic sai ao lado. Canto para o Benfica.



14' - Livre batido acaba em Jonas, que remata ao lado!



13' - Zivkovic arranca pela esquerda e sofre falta junto à grande área. Livre para o Benfica.



12' - Mitroglou coloca a bola dentro da baliza mas o lance é invalidado pelo árbitro. O grego estava em posição irregular.



10' - Pizzi remata! Mas a bola sai ao lado do alvo.



8' - Novamente Jonas! Remate sai ao lado da baliza e com pouca força.



7' - Carillo arranca na direita e tenta cruzamento, que é intercetado pelo Vizela.



4' - Remate forte de Jonas passa a rasar a barra! Esteve à vista o primeiro golo do Benfica, após cruzamento de André Almeida.



1' - Começa o jogo na Luz! Sai o Vizela com a bola.



-----



Onzes iniciais



Benfica: Ederson; André Almeida, Jardel, Lisandro e Yuri Ribeiro; Samaris, Pizzi; Carrillo, Zivkovic, Jonas e Mitroglou

Suplentes do Benfica: Paulo Lopes, Nelson Semedo, Danilo, André Horta, Rafa, Gonçalo Guedes e Luka Jovic.



Vizela: Pedro Albergaria; Dani Coelho, João Cunha, Alex Porto e Elízio; João Sousa, Tiago Ronaldo e Luis Ferraz; Homero, Kukula e Lamelas.

Suplentes do Vizela:Tiago Guedes, Felipe Augusto, Tiago Martins, Pinto, Miguel Oliveira, Helinho e Dani.

-----



O Benfica recebe o Vizela no Estádio da Luz, esta terça-feira, num jogo da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga, com vista a alcançar o primeiro lugar, e garantir o apuramento às meias-finais.

O técnico das águias, Rui Vitória, deixou alguns dos habituais titulares do onze encarnado fora da convocatória, caso de Lindelof, Luisão, Fejsa, Raul Jiménez ou Cervi. A decisão prender-se-á com a deslocação a Guimarães, no sábado.

Frente ao Vizela, equipa do segundo escalão do futebol português, o Benfica parte como favorito, mas Rui Vitória descarta o facilitismo e deixou claro que vai "escolher os melhores de acordo com o contexto.

O encontro, arbitrado por Manuel Oliveira, tem hora marcada para as 19h15.