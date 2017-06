Benfica à espera de Joel Pereira

CM sabe que também Sporting e FC Porto já demonstraram interesse nos serviços de Joel Pereira.



O interesse do Benfica no jovem do Man. United não inviabiliza, contudo, o interesse em André Moreira, guarda-redes do Atlético de Madrid.



O guarda-redes Joel Pereira, alvo do interesse do Benfica, já fez saber aos responsáveis do clube da Luz que vai esperar pelo final da participação da seleção portuguesa de sub-21 no Europeu da categoria, que começa neste sábado, para decidir o seu futuro.Nascido na Suíça mas com nacionalidade portuguesa, Joel Pereira, de 20 anos, tem em mãos uma proposta de renovação do Manchester United, clube com o qual tem contrato até 2018. Também a equipa treinada por José Mourinho terá de aguardar pela decisão do jovem guardião. Mas a possibilidade de lutar pela titularidade na Luz afigura-se, a Joel Pereira, mais realista.Segundo apurou o, o internacional sub-21 português tem como exemplo Ederson, que ganhou a baliza a Júlio César, num processo ascensional que o levou a ser protagonista de uma das maiores transferências de guarda-redes de todos os tempos.