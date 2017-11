Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica acusa dirigente do FC Porto de ameaças a árbitros

Encarnados falam de casos nos jogos dos portistas com Boavista e Leixões.

O Benfica acusou esta segunda-feira Luís Gonçalves, team manager do FC Porto, de ter dirigido ameaças contra as equipas de arbitragem dos jogos com o Boavista e o Leixões.



"Luís Gonçalves volta atacar. Investigado pelo Ministério Público por ameaças ao árbitro Tiago Antunes soube-se agora de novas ameaças à equipa de arbitragem no túnel do Bessa no intervalo do último Boavista - FC Porto. Já com o Leixões, na foto, foram várias as ameaças... ao quarto árbitro. O clima de coacção tem de acabar", lê-se no Twitter da direção de comunicação da equipa da Luz. A conta é fechada, mas o Record teve acesso à mensagem e divulgou o seu conteúdo.



O clube ilustra o tweet com uma imagem em que se vê Luís Gonçalves com uma expressão agressiva dirigida ao árbitro do do FC Porto-Leixões, jogo da Taça da Liga que terminou empatado sem golos.