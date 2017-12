Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica afastado da Taça da Liga

Vitória de Setúbal venceu Sporting de Braga e ditou o afastado dos encarnados da competição.

22.12.17

O Vitória de Setúbal apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga, por 2-1, um resultado que deixa o Benfica, recordista de troféus, fora de competição.



No jogo da segunda jornada do Grupo A, Gonçalo Paciência marcou os dois golos dos sadinos, aos 32 e 50 minutos, o segundo de grande penalidade, com Costinha a marcar, na própria baliza, o tento dos bracarenses, aos 45+2.



Com dois jogos disputados, o Vitória de Setúbal, vencedor da primeira edição da prova, em 2007/08, passou a somar seis pontos, mais quatro do que o Benfica, vencedor de sete Taças da Liga e que falha as meias-finais apenas pela segunda vez, enquanto Sporting de Braga e Portimonense têm um ponto.



O Benfica foi, assim, eliminado da competição. Desta forma, os encarnados estarão apenas numa competição em 2018, o campeonato nacional, pois já foram eliminados das duas taças portuguesas e da Liga dos Campeões, sem hipótese de participar na Liga Europa.



