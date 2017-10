Benfica agradece a Sporting assistência a jogador lesionado

Médico dos Leões prestou auxílio ao voleibolista Ary Neto durante partida deste domingo.

O Benfica agredeceu publicamente ao Sporting pela ajuda que o médico dos leões, Miguel Costa, prestou a um jogador voleibolista encarnado durante o jogo deste domingo.As águias usaram o Twitter para deixar o seu agradecimento ao adversário "pela ajuda prestada a Ary Neto", que saiu lesionado com gravidade da partida de voleibol que o Sporting venceu por 3-1."O SL Benfica agradece a Miguel Costa, médico do Sporting, pela ajuda prestada na assistência ao voleibolista Ary Neto, no jogo de hoje", escreveu o clube, num twit a que respondeu rapidamente a conta oficial do Sporting.A troca de mensagens entre os dois clubes reuniu bastante atenção no Twitter, onde o fair-play das equipas foi bastante elogiado.Any Neto saiu do encontro em maca com uma lesão no ombro que poderá colocar em risco a sua carreira no voleibol.