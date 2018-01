Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica ameaça empregados que acederam aos emails com processos

Fonte oficial do Benfica não confirmou a veracidade da ameaça.

23:48

O Benfica terá enviado um email aos colaboradores ameaçando-os com processos disciplinares e criminais caso consultem, descarreguem ou partilhem o conteúdo dos emails que estão a ser divulgados na internet.



Este suposto email surgiu em blogues associados ao Sporting.



Fonte oficial do Benfica não confirmou a veracidade do email.