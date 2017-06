Benfica anuncia contratação do internacional espanhol Raúl Campos no futsal

O Benfica foi afastado pelo Sporting de Braga, nas meias-finais do 'play-off' do campeonato português, num parcial de 2-0, apesar de ter conquistado, em maio, a Taça de Portugal.



Também o vice-presidente dos 'encarnados' Domingos Almeida Lima classificou Raúl Campos como "uma contratação sonante" e "um grande jogador, que vai acrescentar valor", cumprindo assim o objetivo na modalidade.O Benfica foi afastado pelo Sporting de Braga, nas meias-finais do 'play-off' do campeonato português, num parcial de 2-0, apesar de ter conquistado, em maio, a Taça de Portugal.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O espanhol Raúl Campos, que alinhava no El Pozo Murcia, assinou esta sexta-feira pela equipa de futsal do Benfica e admitiu que sempre acompanhou o percurso do clube 'encarnado', classificando-o como "um dos melhores do mundo".O internacional espanhol de 29 anos prestou declarações à televisão oficial das 'águias', nas quais disse que o compatriota Juanjo o ajudou a tomar esta decisão, reconhecendo o "grupo fantástico" da equipa."Estou a mudar de país e de campeonato. Há sempre diferenças. É a primeira vez que vou jogar fora de Espanha, mas acho que me vou adaptar bem ao clube, aos colegas de equipa e rapidamente me vou acostumar ao campeonato português", explicou o pivot, que passou por cinco clubes espanhóis antes de se aventurar nesta primeira experiência fora do país.