Benfica ao fundo na Emirates Cup

Os encarnados só conseguiram travar o maior poderio do Arsenal na primeira parte.

Por Octávio Lopes | 02:27

Positivo: Esteve bem a fechar as entradas na área do Arsenal pelo meio.

Negativo: Preocupou-se mais em defender do que em atacar, não esticando, por isso, o futebol das águias para a frente.



Rúben Dias

Positivo:Tal como Chrien, esteve bem a estancar as investidas ofensivas dos ‘gunners’.

NegativaApenas se preocupou com as ações defensivas. Mostrou pouca amplitude nas tarefas ofensivas.

O Benfica foi ontem goleado (5-2), em Londres, diante do Arsenal na Emirates Cup, numa partida em que protagonizou uma interessante primeira parte e um mau segundo tempo. Em ambos os períodos, a defesa da equipa de Rui Vitória cometeu demasiados erros, que foram castigados com golos do adversário.As águias, contudo, entraram a ver jogar os ‘gunners’, que só não marcaram logo aos 4’, porque Júlio César fez uma grande defesa numa cabeçada à queima-roupa de Giroud. Com o decorrer dos minutos, o Benfica equilibrou e até apresentou bom futebol. E numa boa jogada em que a bola passou por Pizzi e Jonas, Cervi abriu o marcador. Os ingleses reagiram e, aos 20’, o isolado Walcott, na área, atirou ao lado. O empate, porém, surgiu aos 24’: Kolasinac roubou a bola a Pizzi junto à linha de fundo e centrou para Walcott fuzilar Júlio César. Oito minutos depois, Buta não acompanhou Iwobi que, na área, cruzou atrasado para Walcott fazer o 2-1. Na resposta, os encarnados tiveram duas boas oportunidades: na primeira, Pizzi obrigou Ospina a apertada intervenção; na segunda, Salvio fez o 2-2, num lance que nasceu de uma pressão alta junto à área contrária e no qual também participaram Pizzi, Seferovic e Jonas.A 2ª parte começou com um passe vertical de Salvio a isolar Seferovic que, na área, rematou torto. Depois, um autogolo de Lisandro abriu caminho ao descalabro defensivo dos benfiquistas, que, até aos 70 minutos sofreram mais dois golos: o 4-2 por Giroud, que apareceu nas costas de Buta; e o 5-2 por Iwobi, a concluir um rápido contra-golpe. Nos últimos 20 minutos, com as entradas de Rúben Dias e Chrien, o meio-campo do Benfica ficou bem povoado, o suficiente para emperrar os ingleses. No ataque, Pizzi teve um remate forte que Ospina travou com dificuldades.-----Positivo: Poucos erros no passe curto e um grande corte perante Iwobi (59’).Negativo: Uma falha grave ao não acompanhar Iwobi no 2.º golo do Arsenal. Tímido nas ações ofensivas. Subiu pouco no terreno.Positivo:Correu muito e atrapalhou a defesa do Arsenal. Esteve no golo de Salvio.Negativo:Um remate desastrado na sequência de um grande passe de Pizzi: estava na área, só com Ospina pela frente.