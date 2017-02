Benfica apela para que não se use material pirotécnico na Luz

Na terça-feira, foram levantados processsos disciplinares ao Sporting de Braga, devido aos petardos lançados na final da Taça da Liga contra o Moreirense, e ao FC Porto, pelos petardos lançados no jogo do campeonato que disputou em casa do Estoril-Praia, para o campeonato.



"A segurança é também um bem de todos, e os recentes e graves acontecimentos noutros estádios -- seguramente com consequências disciplinares verdadeiramente punitivas e preventivas -- levam-nos a reforçar este apelo", reforça o clube, três dias antes da receção ao Nacional, para a Liga portuguesa.

O Benfica apelou esta quinta-feira para que não se leve material pirotécnico e "outro tipo de material perigoso" para o Estádio da Luz, alertando para o risco de multas e eventuais jogos à porta fechada."Não apaguem a luz" é o título do comunicado, dirigido aos "sócios, adeptos e simpatizantes", com o clube a lembrar que esta época já pagou mais de 90 mil euros, "a exemplo do que tem acontecido com a generalidade dos clubes em competição".Além das multas, há "riscos associados a outras graves sanções disciplinares que estão regularmente previstas e que podem passar pela realização de jogos à porta fechada".