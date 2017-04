Benfica apelida cartilha de "faits divers ridículos"

Luís Bernardo lembra casos polémicos do FC Porto



O diretor de comunicação do Benfica respondeu ao FC Porto e lembrou alguns dos casos contorversos nos quais a equipa 'azul e branca' se viu envolvida.



"As únicas cartilhas bem conhecidas são a cartilha da fruta, do Apito Dourado, do Canelas e agora da Operação Fénix em que arguidos e dirigentes se acusam entre si de serem responsáveis por darem ordens a alegados casos de seguranças ilegais", afirma Luís Bernardo, que acusa também os 'dragões' de fazer "pressões constantes antes e durante os jogos".





O Benfica recusou comentar as declarações do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J.Marques, qualificando a cartilha que o próprio revelou em direto, no Porto Canal, como "faits divers ridículos".Esta é a resposta do clube encarnado às afirmações de Francisco Marques, que apresentou um documento onde, segundo o próprio, estariam estipulados os temas e assuntos que os comentadores ligados ao universo benfiquista teriam que salientar nos programas de comentários desportivos em que participassem.O diretor de comunicação dos 'azuis e brancos', garantiu que irá revelar na íntegra o documento, nesta quinta-feira.