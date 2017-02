Benfica arrecada 45 milhões

Se na Luz chovem milhões, em Alvalade e no Dragão nem por isso. O Sporting lucrou um total de quatro milhões de euros com a venda de Elias para o Atlético Mineiro por 2,5 milhões de euros e de João Pereira (em final de contrato) para o Trabzonspor, da Turquia, por um milhão e meio. Os leões cancelaram os empréstimos de Markovic, agora no Hull City de Marco Silva, e de Meli, que regressou à Argentina para representar o Racing Avellaneda. Petrovic foi cedido ao Rio Ave.



As saídas de Silvestre Varela, para o Kayserispor (Turquia) por 500 mil euros, e de Evandro para o Hull City (Inglaterra) por 2,5 milhões, renderam 3 milhões ao FC Porto. Os dragões emprestaram, ainda, o guarda-redes Bolat ao Arouca, Adrián López ao Villarreal e Sérgio Oliveira ao Nantes, dirigido por Sérgio Conceição.



O Benfica lucrou cerca de 45 milhões de euros neste mercado de transferências com as vendas de Gonçalo Guedes para o PSG, de França, (30 milhões de euros) e Hélder Costa para o Wolverhampton, de Inglaterra (15).Dos três grandes, os encarnados foram os que mais encheram os cofres. A saída de Gonçalo Guedes já era esperada, faltava saber o destino do jogador de 20 anos. O jovem acabou por se estrear pelo gigante francês contra o Mónaco (1-1) para a Liga.A cereja no topo do bolo para o presidente Luís Filipe Vieira acabou por ser a venda, a título definitivo, de Hélder Costa para a equipa da II Liga inglesa. O avançado de 23 anos estava emprestado à equipa onde atuam Sílvio e Ivan Cavaleiro (ambos ex-Benfica) e os nove golos em 2