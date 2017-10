Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica atento a Marcano

Defesa termina contrato com o FC Porto em junho de 2018.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Benfica está atento ao processo de renovação de Iván Marcano com o FC Porto, apurou o Correio Sport.



O central espanhol de 30 anos termina contrato com os dragões em junho, mas em janeiro pode já comprometer-se com outro clube caso as negociações não cheguem a bom porto.



Desta forma, os encarnados estarão preparados para avançarem para o capitão do rival, que tem sido um dos grandes esteios da defesa do atual líder do campeonato. O empresário de Marcano já garantiu que o jogador está tranquilo no que à renovação diz respeito. Contudo, o defesa e a SAD só não chegaram a acordo porque o espanhol terá exigido um ordenado anual que neste momento é incomportável para os cofres do FC Porto: acima dos dois milhões de euros.



Por seu lado, o eixo defensivo do Benfica tem sido apontado como um dos responsáveis pelo descalabro da equipa neste arranque de temporada. Iván Marcano seria, no futuro, o garante de uma maior segurança defensiva, além de ser um rombo no rival do Norte.



O espanhol chegou ao Dragão em 2014 e depois de um arranque muito criticado foi aumentando os níveis de confiança até chegar a capitão e titular indiscutível da equipa do FC Porto.



Contactada pelo Correio Sport, fonte das águias preferiu não fazer comentários, destacando que a informação não tem fundamento.