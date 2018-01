Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica bate Braga na meia final da Taça de Liga de futsal

Vitória por 6-3 apura encarnados para final com o Sporting.

Por Lusa | 19:27

O Benfica qualificou-se este sábado para a final da Taça da Liga de futsal, ao bater o Sporting de Braga por 6-3, na segunda meia-final da competição, em Sines, marcando encontro com o Sporting.



O brasileiro Deives, autor de três golos, foi a grande figura dos 'encarnados', que ao intervalo já venciam por 2-1 e vão disputar pela primeira vez a final, depois de nas duas primeiras edições terem 'tombado' nos 'quartos', face ao Fundão.



Na final, o conjunto de Joel Rocha vai medir forças com o Sporting - vencedor das duas únicas edições da prova (2015/16 e 2016/17), em finais com o Fundão, que hoje bateu por 2-1 -, que venceu todos os jogos realizados em 2017/18.