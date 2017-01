Benfica cede Ola John ao Deportivo da Corunha

Nos 'wolves', equipa do 'championship' inglês (segundo escalão), Ola John esteve esta época com Hélder Costa, emprestado pelas 'águias' à equipa inglesa, e Ivan Cavaleiro, jogadores que já passaram pelo 'Depor' e que o incentivaram a aceitar o desafio.



Quem também aconselhou o extremo holandês foi o internacional holandês e seu compatriota Ryan Babel, que assinou pelo Besiktas depois de ter estado no Deportivo.



"Babel disse-me que era um bom clube, uma boa família e isso é importante", salientou Ola John.



Em relação ao futuro e ao facto de os galegos terem opção de compra do seu passe, o futebolista salienta que tudo dependerá de como evolua o restante da época.



"Se marcar golos e correr bem, vejo-me aqui na próxima época", assinalou.



No Deportivo, 15.º da Liga espanhola, além de Luisinho, joga o também português Bruno Gama.



O Benfica cedeu o futebolista holandês Ola John ao Deportivo da Corunha até final da época, com opção de compra para a equipa espanhola, após os empréstimos do extremo ao Reading e Wolverhampton, anunciou hoje o clube galego.Ola John, de 24 anos, realizou hoje exames médicos no clube galego, no qual encontra dois ex-benfiquistas: Luisinho e o central Sidnei."Estou muito contente por estar aqui, é um grande clube, com uma grande história, e a Liga espanhola é um grande campeonato", disse o jogador ainda nas instalações médicas, depois de efetuar os exames.