Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica com contratos de milhões divulgados na internet

Carrillo ganha, alegadamente, 3 milhões/época e terá recebido 2,5 milhões de prémio de assinatura.

Por João Pedro Óca e Pedro Carreira | 19.12.17

Os pormenores dos contratos que o Benfica assinou com a NOS e a Emirates e com os atletas Carrillo, Samaris e Hermes, entre outros, foram divulgados na internet. Os dados podem ser descarregados através de um serviço de armazenamento russo.



Para patrocinar o Benfica ao longo de três épocas, a companhia aérea Emirates terá pago 6,3 milhões em 2015/16, 6,5 milhões na última época e pagará 5,7 milhões, mais um, no máximo, se as águias chegarem ao ‘penta’ esta temporada.



Os documentos mostram ainda que o Benfica recebe 400 milhões de euros em 10 anos da operadora NOS no que respeita aos direitos televisivos.



Alegadamente, Carrillo, que está emprestado ao Watford, tem um salário a rondar os três milhões de euros brutos por época até 2021. Os encarnados terão pago ainda um prémio de assinatura de 2,5 milhões. Já por Hermes, que está ‘encostado’ na equipa B, as águias pagam 600 mil/ano e terão desembolsado 3 milhões em comissões.



O CM sabe ainda da existência de um email que Paulo Gonçalves terá enviado a Luís Filipe Vieira com vários dados de membros da claque não legalizada No Name Boys.



Fonte oficial do clube da Luz disse ao CM que não comenta "emails obtidos de forma ilegal". As águias vão avançar com "ações judiciais".



Gomes da Silva ataca Vieira

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, lançou recados dirigidos ao presidente Luís Filipe Vieira, em que aproveita para deixar um reparo por não ter estado presente nos jogos com o Rio Ave e o Tondela por estar na China.



Defende também que o treinador deve ser defendido em casa. Gomes da Silva elogiou também Rui Costa, que deu " a cara aos adeptos" após a eliminação da Taça de Portugal.



O ex-dirigente defende "um compromisso de três anos sem vender jogadores da formação".