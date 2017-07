Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica com cuidados especiais com Jonas

Jogador tem trabalhado com limitações e não é certa a sua utilização hoje com o Arsenal.

Por João Pedro Óca | 09:52

Jonas voltou ontem a realizar trabalho específico no ginásio, não se juntou aos companheiros no relvado e continua a recuperar de uma lesão, aparentemente ligeira, que sofreu no jogo-treino com o Swindon na quarta-feira.



Na semana de estágio que a equipa realizou em Inglaterra, o avançado de 33 anos fez exercícios, longe do campo, em três dos cinco dias de trabalho, pelo menos no tempo em que os jornalistas assistiram às respetivas sessões. A presença no jogo de hoje, na estreia na Emirates Cup, frente ao Arsenal não é, por isso, um dado adquirido.



O avançado está a cumprir um plano especial com os preparadores físicos, sobretudo depois de ter saído com queixas do duelo com o Swindon (vitória, 2-1), em que até foi titular. Para já, e a uma semana do primeiro jogo oficial da época, com o V. Guimarães, todos os cuidados são poucos com a condição física de um jogador fundamental para Rui Vitória.



Na época passada, o brasileiro foi muito fustigado por lesões e esteve afastado dos relvados durante vários meses. Deste modo, é também numa lógica de prevenção que no arranque desta época a equipa técnica e o departamento médico traçam um plano especial para o jogador.