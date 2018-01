Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica comenta investigação a Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting está a ser investigado por tráfico de influências.

O Benfica comentou na sua conta de Twitter, esta segunda-feira, a investigação a Bruno de Carvalho por tráfico de influências. O clube lançou a questão: "Será que a tese de Alvalade e dos seus comentadores de que se existe processo é porque existe crime se mantém?".



O presidente do Sporting reagiu à investigação no Facebook e acusou o benfica, acabando o clube por reagir:



"Mais uma investigação do Ministério Público confirmada pela PGR, sobre o presidente do SC Portugal, agora sobre tráfico de influências. Antes foi investigado por suspeitas de pressões e coacção sobre árbitros e recebimento de comissões. Será que a tese de Alvalade e dos seus comentadores de que se existe processo é porque existe crime se mantém? O apagão das fontes judiciais quando se trata de casos de outros, e a inexistência de uma linha sobre esses processos em alguns órgãos de comunicação social, é um verdadeiro mistério. Mas não deixa de ser extraordinário em nome do rigor e da isenção", pode ler-se.