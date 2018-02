Benfica confirma cirurgia de Krovinovic em Madrid

Atleta foi operado a ligamento do joelho e deverá ter alta esta terça-feira.

O atleta Filip Krovinovic foi submetido a cirurgia ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, na Clínica Cemtro, em Madrid. A cirurgia, que decorreu sem complicações, foi efetuada pelo Dr. Pedro Guillén, com o acompanhamento do Dr. Ricardo Antunes (SL Benfica). O atleta encontra-se clinicamente bem, prevendo-se que tenha alta hospitalar nas próximas horas.

