Benfica confirma encaixe de 15 milhões por Hélder Costa

Hélder Costa fez toda a formação no Benfica, tendo representado a equipa principal numa ocasião e a equipa B em duas épocas, antes de ser emprestado aos espanhóis do Deportivo e aos franceses do Mónaco.

O Benfica anunciou esta terça-feira o encaixe de 15 milhões de euros pela transferência definitiva de Hélder Costa para o Wolverhampton, clube da segunda divisão inglesa de futebol ao qual o avançado português estava emprestado desde o início da época.Uma dia depois de os 'wolves' terem anunciado a contratação do extremo luso por quatro épocas e meia, até 2021, o Benfica comunicou a transferência à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários pelo montante líquido de 15 milhões de euros.O jogador, de 23 anos, estava emprestado ao clube do 'Championship' desde o início da temporada, tendo alinhado em 29 jogos e marcado nove golos ao serviço da equipa em que também jogam os portugueses Sílvio e Ivan Cavaleiro.