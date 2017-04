«Temos compromissos como a Taça Suruga, no Japão, a 15 de agosto. Temos o Barcelona, também em agosto, um convite da Roma, e recebemos honrosamente um convite do Benfica para participar na Eusébio Cup. Estamos a analisar todas as possibilidades, porque a Chape tem um calendário muito extenso», explica Plínio Filho

O dirigente explicou ao jornal desportivo a reação ao polémico cântico dos adeptos do FC Porto, que desejaram que o Benfica estivesse no voo fatídico que matou quase toda a equipa e staff de futebol da Chapecoense. "Fizemos um comunicado oficial, mas entendemos que o FC Porto não tem responsabilidade nenhuma neste caso. O que pedimos a essas pessoas é que pensem melhor. Falamos de sentimentos profundos. Jamais pode desejar-se algo dessa natureza a qualquer pessoa, amigo ou inimigo".