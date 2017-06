Benfica cumpriu boicote à final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins

O que achou desta notícia?







Benfica prometeu e cumpriu o boicote à final-four da Taça de Portugal de Hóquei em Patins ao não comparecer no jogo de ontem das meias-finais frente ao FC Porto, que hoje (19h30) defronta o Sp. Tomar (venceu a Física por 3-1) na final em Gondomar.À mesma hora (18h30) que estava previsto o jogo com os dragões, as águias realizaram o último treino da época perante o apoio de mil adeptos no pavilhão da Luz. "A época terminou com erro premeditado para que o Benfica não fosse campeão do jogo", disse ontem Pedro Nunes, técnico encarnado. A decisão do Benfica teve como base o golo anulado, a poucos segundos do final, no dérbi frente ao Sporting, que acabou por afastar a equipa encarnada do título de campeão nacional.A ideia do boicote surgiu entre os encarnados logo após o título perdido para o FC Porto, por acreditarem que, ao longo da época, foram prejudicados. Este boicote só vai ter penalizações financeiras para o clube. O regulamento obriga o Benfica a pagar despesas organizativas e uma multa equivalente a cinco salários mínimos nacionais, importância total a rondar os 15 mil euros.