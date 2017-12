Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica dá férias prolongadas a pensar no ‘penta’

Rui Vitória quer a equipa mais forte após a pausa.

Por António M. Pereira | 01:30

O plantel do Benfica regressa hoje ao trabalho depois de uma semana de férias em que os jogadores aproveitaram para ‘limpar’ a cabeça após os recentes resultados negativos. O objetivo de Rui Vitória e dos responsáveis das águias em conceder um período de descanso mais prolongado era recuperar os jogadores animicamente para o que resta da época.



O técnico quer a equipa mais forte do ponto de vista psicológico na segunda metade da época, focada na conquista do pentacampeonato, e pretende que essa força mental renovada seja uma arma no dérbi.



Após um fim de ano atribulado, em que a equipa disse adeus a mais duas competições - Taça de Portugal e Taça da Liga - Rui Vitória entendeu que o grupo precisava de um período de reflexão e de recuperação mais longo do que o habitual nesta fase, após um ano marcado por alegrias e tristezas.



"Temos tido momentos de desequilíbrio mental", disse Vitória recentemente. Os jogadores e o treinador aproveitaram a pausa natalícia para se juntarem às suas famílias num clima favorável para esquecerem o mau momento que a equipa atravessa, com três vitórias nos últimos oito jogos, e voltam apenas hoje ao trabalho com as energias renovadas. É que o jogo de sexta--feira, com o V. Setúbal, para a Taça da Liga, é só para cumprir calendário.



Também Luís Filipe Vieira esteve ausente nesta quadra e volta na véspera do jogo com o Sporting a 3 de janeiro.