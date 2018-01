Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica decide época em dez dias

Jogos com Sporting, na Luz, Moreirense e Sp. Braga, fora, de 3 a 13 de janeiro, são testes de fogo.

Por João Pedro Óca | 08:39

Os próximos dez dias poderão ser decisivos para definir as aspirações do Benfica em chegar ao inédito pentacampeonato. É que entre os dias 3 e 13 de janeiro, os tetracampeões jogam três exigentes encontros, diante de Sporting, Moreirense e Sp. Braga, que, no plano teórico, podem ditar o adeus ao título ou renovar a esperança no objetivo 'penta'.



Os encarnados partem para o dérbi de amanhã a três pontos dos rivais FC Porto e Sporting, e em caso de vitória apanham os leões. Porém, uma derrota poderá ser um duro golpe para as águias, que ficariam a seis pontos do 1º lugar. Do ponto de vista anímico, um eventual desaire diante do rival poderá ter pesadas consequências numa equipa que terminou 2017 na mó de baixo. Por outro lado, um triunfo no dérbi será uma forte injeção de confiança para jogadores e adeptos.



Após o dérbi, segue-se o jogo com o Moreirense, fora de casa, apenas quatro dias depois (domingo). Os encarnados nunca perderam no terreno dos cónegos para a Liga e procuram manter o registo numa fase em que a margem de erro é cada vez menor.



A fase de decisões, de três jogos em dez dias, termina em Braga, a 13 de janeiro. Um desafio historicamente difícil perante uma equipa (4ª classificada) que, na Liga, só perdeu um jogo em casa, em agosto, frente ao FC Porto.



"Se pudesse voltar ao dia 1 de janeiro faria tudo igual"

Rui Vitória disse que 2017 foi "um ano muito bom" para o Benfica e assumiu que se pudesse voltar ao primeiro dia do último ano, marcado por conquistas na primeira metade e frustrações na reta final, faria tudo igual. "É muito difícil arrepender-me do que faço, porque consigo situar-me naquele momento e dizer que fiz as coisas em consciência, para o bem e para o mal", disse o técnico em entrevista ao 'Record'. Rui Vitória garantiu que o reforço do plantel não depende do resultado do dérbi.



Águias recordam "caçador de leões" Óscar Cardozo

O Benfica recordou os principais goleadores nos jogos na Luz diante do Sporting no século XXI. Há um nome que se destaca na lista de 'caçadores de leões': Óscar Cardozo. O paraguaio marcou sete golos contra o rival, Luisão três, Salvio e Jiménez dois cada um.



Nápoles na corrida por Grimaldo

O Nápoles está interessado na contratação de Grimaldo, defesa do Benfica. Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do clube italiano, vai reunir-se com o Benfica, para tentar fechar o negócio, apurou o CM.



O Nápoles está disposto a pagar 30 milhões de euros (mais objetivos) ao Benfica, com o jogador a sair da Luz só no final da temporada. O cenário agrada a Luís Filipe Vieira. O internacional sub-21 espanhol já conhece a proposta italiana. O Nápoles oferece um contrato de 5 épocas e 3 milhões de euros brutos anuais ao lateral-esquerdo do Benfica.