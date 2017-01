Benfica defronta Nacional no domingo

Programa da 20.ª jornada:



- Sexta-feira, 03 fev:



Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20h30 (Sport TV)



- Sábado, 04 fev:



Desportivo de Chaves - Boavista, 16h00 (Sport TV)



FC Porto - Sporting, 20h30 (Sport TV)



- Domingo, 05 fev:



Arouca - Vitória de Setúbal, 16h00 (Sport TV)



Benfica - Nacional, 18h00 (BTV)



Belenenses - Tondela, 20h15 (Sport TV)



- Segunda-feira, 06 fev:



Marítimo - Moreirense, 19h00 (Sport TV)



Feirense - Rio Ave, 21h00 (Sport TV)



Sporting de Braga - Estoril-Praia, 21h00 (Sport TV)



O Benfica vai defrontar o Nacional no domingo, às 18h00, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira a Liga de clubes na sua página oficial na internet.O horário do encontro entre os 'encarnados' e os insulares ainda não estava decidido, uma vez que estava dependente de uma possível chegada do Benfica à final da Taça da Liga.Os finalistas da competição, Moreirense e Sporting de Braga, jogam apenas na segunda-feira, frente Marítimo (19h00) e Estoril-Praia (21h00), respetivamente, depois de concluírem a 19.ª jornada apenas na quinta-feira.