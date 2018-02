Benfica distribuía bilhetes pelas Finanças, Governo e tribunais

Emails tornados públicos mostram vários pedidos.

O Benfica distríbuia bilhetes pelas Finanças, Governo e tribunais segundo alguns emails tornados públicos, segundo avança a revista SÁBADO Júlio Loureiro, funcionário judicial, pediu um bilhete para um jogo. Também o Serviço de Finanças de Lisboa (5) e Rita Abreu Lima, chefe de gabinete do ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, avançaram com um pedido para uns lugares na partida.Nos emails é possível encontrar ainda um um pedido de Nuno Salpico, juiz de direito que tinha julgado um processo cível do Benfica, a pedir um patrocínio para um filme sobre D. Nuno Alvares Pereira, o Santo Condestável.