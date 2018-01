Benfica diz que Sérgio Conceição está "deslumbrado pela sua vaidade"

Clube da Luz responde às críticas do treinador portista a Rui Vitória.

18:30

O Benfica respondeu esta segunda-feira às críticas de Sérgio Conceição a Rui Vitória. Através da conta de Twitter reservada à imprensa, foi publicada a seguinte mensagem:

"Uns são treinadores campeões, dentro e fora de campo, pela humildade. Outros perdem sempre deslumbrados pela sua vaidade", pode ler-se na mensagem.



As palavras são dirigidas ao treinador do FC Porto, que no rescaldo da vitória sobre o Guimarães apontou ao técnico das águias: "faz-me lembrar um boneco que o meu filho tem em casa e que não tem expressão. Depois carrega no "modo agressivo" e ele cerra os dentes. Depois "modo padre" e ele faz assim [junta as mãos]. Eu não sou desses, mas há alguém que seja assim, que é comandado para aparecer de diferentes maneiras à frente da comunicação social".



Para que não restassem dúvidas, quando os jornalistas perguntaram se a mensagem tinha um destinatário, Conceição foi perentório: "Tem, tem, tem. É o Rui Vitória".