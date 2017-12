Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica e FC Porto trocam ataques graves

Emblema da Luz aponta ao FC Porto uma “mentalidade de gang de favela” e lembra “ameaças de morte” feitas a árbitros.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:37

O FC Porto entende que o caso dos emails configura, pelo menos, tráfico de influências e pede uma punição ao Benfica que passe por descida de divisão ou perda de pontos. Os dragões criticam também o que dizem ser "bullying" sobre quem teve acesso à correspondência. O Benfica aponta ao rival "mentalidade de gang de favela".



"Quando a mentalidade de gang de favela chega ao futebol dá nisto: não é grave roubar e difundir emails privados, ameaçar árbitros de morte, mostrar imagens de árbitros a sangrar com avisos. Isso não tem problema. Grave, sim, é quem em legítima defesa deteta e coloca processos a quem comete crimes de violação de correspondência privada", lia-se ontem na conta de Twitter do Benfica dirigida à imprensa.



Isto depois de, na véspera, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, ter atacado os encarnados pelas cartas enviadas às empresas de quem descarregou os emails. "Não é permitida justiça pelas próprias mãos. O que o Benfica tem de fazer é apresentar queixa. Mas age como se fosse um Estado", referiu Marques, que pede castigo às águias, citando o email em que Luís Filipe Vieira "ordena a descida de nota de Rui Costa [árbitro]". "Parece-me claro tráfico de influências. A consumação dá descida, mas a tentativa também dá perda de pontos", disse.



