Benfica é o clube mais lucrativo da Europa

Campeão português obteve um lucro de 44,5 milhões de euros.

14:51

O Sport Lisboa e Benfica foi considerado o clube europeu mais rentável durante a época de 2016/2017 com um lucro de 44,5 milhões de euros, o dobro da época anterior. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo estudo "The European Champions Report 2018" da KPMG, plataforma que estuda o desempenho financeiro e operacional dos clubes de futebol.

Segundo a análise realizada, o principal fator que levou o clube ao topo da tabela foi a venda de dois jogadores. Gonçalo Guedes foi vendido ao Paris Saint-Germain por 26 milhões e Victor Lindelöf, que rumou para o Manchester United, gerou 23 milhões de euros.

Para além do clube das águias, estiveram também sob análise as finanças do Real Madrid, Mônaco, Besiktas, Celtic, Basileia, Bayern Munique, Spartak Moscovo, Viitorul, Feyenoord, Juventus e do Chelsea.

No caso das receitas operacionais a liderança não pertence ao clube português, mas sim ao Real Madrid, do qual faz parte Cristiano Ronaldo, que registou um total de 671 milhões de euros. Contudo, este também é o clube com mais custos a nível de pessoal, tendo apresentado um total de 406 milhões de euros em despesas.

Os encarnados registaram um aumento anual de 2%, no entanto o clube presidido por Luís Filipe Vieira continua muito dependente das receitas provenientes das competições da UEFA, União das Federações Europeias de Futebol, que representam um total de 22% dos lucros operacionais.

"Todos os campeões europeus incluídos no relatório obtiveram lucros depois dos impostos, espelhando um novo paradigma na indústria do futebol, mais virado para a sustentabilidade financeira", pode ler-se no documento. A equipa responsável por esta divulgação ainda revelou que os clubes que apostam na formação e no ‘trading’ de jogadores têm mais vantagens competitivas.