Benfica 1 - 0 Vitória de Setúbal

Acompanhe ao minuto este encontro da Taça de Portugal.

Varela, Douglas, Luisão, Jardel, Grimaldo, Samaris, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Rafa e Jonas.





Já o Vítoria de Setúbal escolheu o seguinte onze:

Cristiano, Arnold, Semedo, Pedro Pinto, Nuno Pinto, Costinha, Podstawski, André Sousa, Nenê Bonilha, Gonçalo Paciência e João Amaral.



Benfica e Vitória de Setúbal defrontam-se este sábado em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, disputando uma vaga nos oitavos de final.Cervi abre o marcador da Luz.Mais um remate de Jonas, que sai completamente ao lado da baliza do Vitória de Setúbal.Setúbal responde com uma jogada mal coordenada entre André Sousa e Gonçalo Paciência, que chega tarde à bola e perde a oportunidade de marcar.O Benfica continua a não largar a baliza adversária. Desta feita, foi Luisão a rematar para defesa de Bonilla, após remate de Pizzi.Mais um remate perigoso do Benfica, a ser salvo por um médio do Vitória de Setúbal.Jonas cai na área, mas o árbitro manda seguir. Setúbal reclama simulação.O Setúbal tenta reagir, com um remate de Gonçalo Paciência que, no entanto, sai fraco.Grande perigo na baliza do Setúbal! Cristiano salva após remate na ressaca de Krovinovic.Primeiro remate perigoso da partida é feito por Bonilla, mas a bola passa por cima da baliza.A bola vai ao braço de um jogador do Vitória de Setúbal na pequena área, mas o árbitro entende que foi um toque acidental e deixa seguir a jogada.Primeiro canto da partida.- Apito inicial no Estádio da Luz.Os 'encarnados', detentores do troféu e terceiros classificados da I Liga, recebem a formação setubalense, 15.ª colocada, a partir das 18h15, num encontro que vai ser arbitrado por João Capela, da associação de Lisboa.Este vai ser o 21.º embate entre as duas equipas para a Taça, num duelo em que o Benfica leva vantagem, com 10 triunfos, contra oito do Vitória de Setúbal, registando-se ainda dois empates.Para o ultrapassar, Rui Vitória escolheu o seguinte