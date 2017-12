Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica e Sporting procuram primeiras vitórias na Taça da Liga

'Encarnados' defrontam o Portimonenses e os 'leões' o União da Madeira.

Por Lusa | 20.12.17

Benfica e Sporting procuram esta quarta-feira as primeiras vitórias na edição de 2017/18 da Taça da Liga de futebol, nas receções a Portimonense e União da Madeira, nos seus segundos jogos na terceira fase da competição.



O Benfica, sete vezes vencedor da prova e terceiro classificado da I Liga, recebe o Portimonense, 11.º, a partir das 19h15, depois de se ter estreado com um empate 1-1 na receção ao Sporting de Braga. Os algarvios perderam o primeiro jogo em casa por 2-1 frente ao Vitória de Setúbal, que lidera o Grupo A.



Os 'encarnados' nunca perderam em casa frente ao emblema de Portimão, somando 18 triunfos e três empates, tendo o último embate ocorrido em setembro último, para a I Liga, com a vitória das 'águias', por 2-1.



No Grupo B, os 'leões', que dividem a liderança da I Liga com o FC Porto e empataram 0-0 no primeiro jogo frente ao Marítimo, recebem, a partir das 21h15, outra equipa madeirense, o União da Madeira, 17.º do segundo escalão, que alcançou também uma igualdade na estreia, em casa diante do Belenenses.



Nos seis jogos entre as duas equipas no terreno 'leonino', o Sporting venceu todos os jogos, o último dos quais por 2-0, para o campeonato de 2015/16.



Os restantes jogos dos dois agrupamentos vão ser disputados na quinta-feira, caso do embate entre Belenenses e Marítimo, para o D, e na sexta, com a receção do Vitória de Setúbal ao Sporting de Braga.