Benfica e Vitória de Guimarães prometem criar equipas de futebol feminino

Benfica e Vitória de Guimarães vão criar em breve equipas de futebol feminino. A Federação Portuguesa de Futebol anuncia que os presidentes dos dois clubes, Luís Filipe Vieira e Júlio Mendes aceitaram o desafio que lhes foi lançado por Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, durante um almoço que juntou os dirigentes dos dois clubes. Benfica e Guimarães disputam este sábado a supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, cidade onde decorreu o almoço-

De acordo com um comunicado da Federação, "Luís Filipe Vieira salientou a emergência do futebol feminino, como uma nova área em franca expansão, revelando que o Benfica está a estudar a criação de uma equipa, mas com a preocupação de não agir "de uma forma abrupta, meramente comprando títulos".

"Naturalmente, o Sport Lisboa e Benfica está muito atento a este crescimento. Iniciámos um rigoroso processo de estudo e análise sobre a eventual entrada do nosso clube no futebol feminino. Estamos a analisar e em breve anunciaremos o nosso modelo de adesão respeitando os princípios atrás referidos", anunciou.

Segundo a comunicação do Benfica, o presidente do Guimarães, Júlio Mendes, revelou que o futebol feminino é, para o Vitória SC, "uma opção estratégica" e que só ainda não avançou com a criação de uma equipa feminina pois não lhe pareceu prudente na altura a criação desse projeto. No entanto, garantiu que faz parte das opções de curto/médio prazo apostar no futebol feminino. "Queremos trilhar esse caminho tão breve quanto formos capazes de ter uma situação estável para assumir novos desafios"..