Benfica empresta João Carvalho ao Vitória de Setúbal

Após de ter sido utilizado na equipa B do Benfica na primeira metade da época, Gilson Costa, médio de 20 anos, vai jogar até ao final da temporada no Arouca.Contratado ao Lanús no início da temporada, Oscar Benítez foi emprestado ao Sporting de Braga, no qual fez apenas cinco jogos, e vai ser agora emprestado ao Boca Juniors até junho de 2018.

O Benfica anunciou esta terça-feira, no último dia do 'mercado' de inverno, o empréstimo dos futebolistas portugueses João Carvalho, Pelé, Gilson Costa e do argentino Oscar Benítez.O médio João Carvalho, de 19 anos, vai ser emprestado ao Vitória de Setúbal, depois de ter sido utilizado em grande parte dos encontros da equipa B dos 'encarnados' na primeira fase da temporada.O médio Pelé, de 25 anos, que ainda não jogou esta época, vai ser cedido ao Feirense, depois de já ter estado emprestado na última temporada ao Paços de Ferreira.