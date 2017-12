Benfica está a notificar quem descarregou emails divulgados na net

Clube pede a empresas que abram processos disciplinares.

22.12.17

O Benfica está a reagir à divulgação dos mails de dirigentes seus com um iniciativa própria. Um diário nacional avança esta sexta-feira que o clube está a notificar pessoas e empresas que acederam aos emails privados de dirigentes e funcionários, divulgados na Internet.



A notificação incluiu uma carta assinada pelo secretário-geral do Benfica, João Salgado, e alerta que fez o download dos ficheiros que estão em causa delitos de devassa da vida privada e violação de correspondência, alertando as empresas para a "prática de crimes por funcionário".

Segundo o diário nacional, as mensagens enviadas pelo Benfica identificam a pessoa que fez o download dos ficheiros, referindo o endereço de email pessoal e avisando as empresas proprietárias dos computadores usados na operação de que estas partilham a responsabilidade criminal pela consulta da informação.