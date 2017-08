Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica exige 50 milhões ao FC Porto

Equipa vai avançar com processo-crime contra Pinto da Costa. Águias preparam defesa com ajuda de advogados e de empresa de cibersegurança.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

O Benfica prepara um ataque em força ao FC Porto, no caso dos mails, divulgados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.



Fonte do Benfica avançou ao CM que "50 milhões de euros" é o valor da indemnização que será reclamada ao FC Porto, por o diretor de comunicação ter denunciado uma série de mails a ligar o Benfica a um alegado esquema de corrupção desportiva e tráfico de influências. A mesma fonte oficial do clube da Luz garante que as reuniões entre os advogados ainda decorrem, mas a estratégia de defesa está praticamente definida.



Outra fonte oficial do Benfica disse ao CM que a SAD constituiu uma vasta equipa para delinear a estratégia e definir as áreas de intervenção para contra-atacar no caso dos mails. "Foi formada uma equipa de advogados e consultores de quatro das mais conceituadas sociedades de advogados de Portugal."



Os mails divulgados implicam várias figuras do Benfica, a começar pelo presidente, Luís Filipe Vieira. Também Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e Pedro Guerra, diretor de conteúdos da BTV, são referidos. Fonte do Benfica disse ao CM quais os eventuais delitos: "Concorrência desleal, acesso ilegítimo a correspondência privada, difamação e violação do segredo de negócio."



O Benfica vai avançar com um processo-crime contra Pinto da Costa, a SAD dos dragões e o Porto Canal, sabe o CM. O Benfica solicitou a peritagem do seu sistema informático para chegar à conclusão de que se tratou de um ataque pirata e não de fuga interna.



PJ investiga após denúncia anónima

O Benfica está a ser investigado por eventuais crimes de corrupção desportiva. O processo está na 9.ª secção do DIAP de Lisboa.



Crime informático após queixa da Luz

A Unidade de Combate ao Crime Informático da PJ está a investigar uma queixa do Benfica por alegada pirataria informática.



"Um regime alternativo em Portugal"

"No futebol português há umas regras para todos os clubes e uma bolha de exceção para o Benfica que lhe permite viver em permanente regime alternativo", escreveu o FC Porto, em comunicado, depois de Vieira ter negado a existência de claques.



Escândalo dos mails no futebol

Francisco J. Marques ficou conhecido por revelar mails que envolvem o Benfica. Começou com a "cartilha", depois a alegada troca de correspondência entre Pedro Guerra, diretor de conteúdos da BTV, e o ex-árbitro Adão Mendes, até mails que implicam árbitros, Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.



Pormenores

Benfica processa

A SAD das águias avança com várias ações judiciais na área criminal, civil e entidades regulatórias, como a ERC ou a Autoridade da Concorrência.



Inquérito na Liga

A investigação está a ser feita pela Comissão de Instrução da Liga sobre eventual corrupção desportiva e tráfico de influências que envolve o Benfica.



