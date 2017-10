Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica ganha com exibição cinzenta

Equipa de Vitória ganha bis de Jonas (dois penáltis) e um golo de Seferovic.

Por Mário Pereira | 01:44

A exibição da equipa do Benfica foi cinzentona, como a cor da camisola que os seus jogadores usaram. O que não é propriamente uma novidade. Mas como o que conta é o resultado, a equipa de Rui Vitória saiu de Vila das Aves com uma vitória, merecida, construída com dois penáltis marcados por Jonas (11 golos na Liga) e uma finalização fácil de Seferovic.



Este triunfo e a forma como ele foi construído não exorciza, de forma alguma, o fantasma da crise que tem afetado a equipa do Benfica, nesta época. Por diversas vezes se viu a formação da Luz e deixar escapar entre os dedos o controlo da partida, depois de parecer tê-la controlada. Valeu então que encontrou pela frente uma equipa de recursos muito limitados, apesar do total empenho e grande abnegação dos seus jogadores.



O jogo fica indelevelmente marcado por um lance que vai alimentar as discussões de café da semana. Aconteceu aos 78 minutos, logo pouco depois de o Desp. Aves ter reduzido o resultado para 2-1, numa promessa de que poderia regressar à discussão do resultado. Após um lançamento longo para Jonas, o avançado brasileiro faz falta evidente sobre Nildo. O árbitro Nuno Almeida nada assinala e a bola segue para Pizzi, que dentro da área contrária, acaba por ser derrubado com um toque bem menos evidente. Penálti a favor do Benfica e 3-1, que dissipou qualquer tentativa de reação que pudesse haver por parte dos donos da casa.



Errou o árbitro na análise da falta, que não marcou, de Jonas, e mais à frente errou o vídeo-árbitro (Vítor Ferreira) que não deu indicação da falta a Nuno Almeida. O protocolo do VAR refere explicitamente que os lances que dão penálti devem ser alvo de escrutínio, tal como os que acabam em golo.



Sobre o resto, conta-se de forma fácil. Benfica entrou mais forte, instalou-se no meio-campo contrário, chegou à vantagem de penálti aos 29’ (bem assinalado) mas após esse lance recuou e sofreu até ao intervalo. O descanso serviu para Vitória fazer retificações e a equipa reentrou mais segura (mas sempre cinzenta). O 2-0 aconteceu de forma natural, fruto da forma paciente como o Benfica passou a jogar. O resto já antes se contou.



"Foi importante ganhar este jogo"

"Foi importante ganhar, com uma boa exibição, personalizada e segura, num jogo em que soubemos o que que queríamos fazer. O triunfo foi justo, com mais ou menos golos", disse Rui Vitória, treinador do Benfica, após o jogo. Para depois falar sobre a paragem da Liga. "Esta fase de intervalo foi um marco, porque a equipa apareceu a jogar de forma alegre, determinada, convicta, proativa, à procura do golo, a jogar para a frente", referiu.

Vitória explicou depois a razão de ter deixado Pizzi fora do onze inicial: "Entendemos que era fundamental um reforço do poderio físico na zona central e nesse sentido o Pizzi tinha que ficar de fora."