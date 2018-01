Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica ganha dérbi na final da Taça da Liga de Futsal

Leões sofrem pesada derrota (5-2) em jogo transmitido na CMTV.

Por João Pedro Óca e Pedro Carreira | 08:36

O Benfica conquistou ontem a Taça da Liga de futsal, em Sines, ao derrotar o Sporting na final, transmitida em direto e em exclusivo na CMTV, por 5-2. Os encarnados conquistaram o troféu pela primeira vez graças a uma prestação categórica, sobretudo no capítulo da finalização.



O clube da Luz esteve mesmo a vencer por 5-0, com golos de Fernandinho (2), Deives, Bruno Coelho e Robinho, mas os leões ainda reduziram por Dieguinho e Divanei. A equipa orientada por Nuno Dias tentou assumir o controlo do jogo, mas falhou no plano da eficácia e perdeu pela primeira vez esta época após 28 vitórias consecutivas. "É tempo de o futsal perceber que perdeu, de forma pesada, um troféu, e que em 50 remates não conseguiu marcar, só o fazendo depois disso e já num momento do jogo em que o vencedor já estava definido", escreveu Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, logo após o jogo, no Facebook.



Do lado do Benfica, o treinador Joel Rocha disse que a equipa fez "uma exibição notável": "Benfica é o justo vencedor." Nuno Dias, treinador do Sporting, também atribuiu justiça ao triunfo, mas disse que os números são "desajustados".