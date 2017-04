Benfica ignora Sporting e ataca FC porto

O treinador-adjunto Rui Barros também se mostrou muito ativo nos protestos. E se João Pinto e Nuno Espírito Santo protestaram menos, a verdade é que os jogadores suplentes não pararam de reclamar. Nas imagens vê-se ainda o guarda-redes suplente José Sá a pôr o braço por cima do quarto árbitro, durante o aquecimento. Mais à frente vê-se alguns dos seus colegas em aberta contestação.



No final do jogo, os protestos continuaram, mas aí o alvo foi mesmo o árbitro principal, Carlos Xistra.



Quanto às queixas apresentadas pelo Sporting contra Jonas, Samaris, Rui Vitória, o vice-presidente Domingos Almeida Lima e o diretor de comunicação Luís Bernardo, os encarnados mantêm-se tranquilos, pois consideram que não têm fundamento e que será impossível o Conselho de Disciplina da FPF castigar qualquer um destes elementos.



O Benfica ignora as queixas que o Sporting apresentou contra Jonas, Samaris e Rui Vitória e ataca o FC Porto com imagens, do clássico do passado sábado, em que técnicos, dirigentes e jogadores portistas estão, alegadamente, a pressionar a equipa de arbitragem.As águias direcionaram ontem as baterias contra o FC Porto, principal adversário na luta pelo título (separados por um ponto).Nas imagens inéditas divulgadas, com o título de "nervos" e "pressão" vê-se um banco do FC Porto muito ativo e em constante diálogo com o quarto árbitro Bruno Esteves. Todos os lances mereceram uma reação enérgica.