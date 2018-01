Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica insiste em Evangelista

Águias querem alternativa ao lesionado Krovinovic e o brasileiro do Estoril é a principal prioridade.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 10:19

Lucas Evangelista continua a ser o alvo do Benfica para reforçar o meio-campo e ser mais uma alternativa ao lesionado Krovinovic, que não vai jogar mais nesta temporada.



O brasileiro, de 22 anos, do Estoril tem-se destacado numa equipa que ocupa o último lugar da Liga portuguesa. Ainda assim, é um jogador que percorre as mesma zonas de Krovinovic e por isso é uma opção válida, considera a equipa técnica de Rui Vitória. O Estoril não parece estar disposto a ceder Evangelista no imediato mas nada poderá fazer se o Benfica acenar com uma proposta atrativa em termos financeiros. Quem já parece estar de acordo com um eventual negócio são os italianos da Udinese, detentores do passe do jogador.



Contudo, uma guerra de empresários poderá estar a emperrar um possível negócio. Renato Martinez e Wagner Ribeiro, agentes do médio, querem tratar de todo o processo diretamente com o Benfica, enquanto as águias dão preferência a que o interlocutor seja um advogado de Braga que trabalha habitualmente com o clube da Luz e que já colocou diversos jogadores no Estoril.



Entretanto, para o jogo de amanhã com o Belenenses, Rui Vitória deve apostar no sérvio Zivkovic no apoio ao brasileiro Jonas, tal como o CM avançou na sua edição de sábado. João Carvalho também é hipótese.