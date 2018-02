Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica interrompe série de 17 vitórias do futsal do Sporting com um empate

Águias receberam leões num jogo muito equilibrado, que acabou 2-2.

Por Lusa | 17:08

Sporting e Benfica empataram esta sábado 2-2, no encontro da 18.ª jornada do campeonato nacional de futsal, muito equilibrado e que terminou com uma série 'leonina' de 17 partidas consecutivas a vencer.



Os tentos de Fábio Cecílio (05) e Fernandinho (16) pareciam ter dado o rumo da vitória ao Benfica, mas Dieguinho (19) e Pany Varela (34) recolocaram o Sporting no jogo e consequentemente a confirmação do primeiro lugar da fase regular, com 53 pontos, face aos 48 dos 'encarnados'.



Separados por seis pontos na tabela à partida para este encontro, o Sporting foi quem entrou mais confortável dentro da quadra, aproveitando bem o espaço que os 'encarnados' ofereceram, pecando apenas na finalização, por intermédio de Divanei e Merlin.



Só já perto do décimo minuto da primeira parte, e numa altura de algum relaxamento 'leonino', a equipa de Joel Rocha dispôs de uma soberana chance para passar para a frente do jogo, mas Raúl Campos, assistido por Robinho, desperdiçou ao ver Caio Japa cortar sobre a linha de golo.



Contudo, a melhor defesa do campeonato (21 golos sofridos) desmoronou-se num lance de genialidade do português Fábio Cecílio, ao fazer um 'túnel' a Dieguinho e a ser mais forte no frente a frente com André Sousa.



O Benfica remeteu o Sporting para o seu meio campo, obrigando os 'leões' a jogarem curto e apostando na meia distância, que teve consequências com mais um tento 'encarnado'. André Sousa combinou bem com Fernandinho, que se limitou a empurrar para a baliza deserta.



Ainda assim, os bicampeões nacionais conseguiram ir para o intervalo a perder pela margem mínima, com Dieguinho a redimir-se da culpa que teve no golo sofrido, com um belo remate à meia volta.



O Sporting voltou dos balneários a ter que correr atrás do prejuízo, arriscando mais no último passe e pressionando as 'águias', que preferiram jogar nas transições rápidas. Pedro cary e Caio Japa foram perdulários, quando podiam ter feito melhor em ambas as ocasiões.



Apesar de curto, o resultado era confortável para o Benfica, que abusou em demasia da vantagem, permitindo aos 'leões' chegarem mesmo à igualdade. Pany Varela repôs a igualdade, num remate que contou com a ajuda de guarda redes Cristiano.



Os últimos dois minutos foram verdadeiramente frenéticos no pavilhão da Luz, com o Benfica conquistar uma grande penalidade, devido a uma agressão de João Matos a Tiago Brito, mas Raúl Campos atirou à barra.



Jogo realizado no Pavilhão da Luz.



Benfica - Sporting, 2-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Fábio Cecílio, aos 4.36.



2-0, Fernandinho, 15.03.



2-1, Dieguinho, 18.33.



2-2, Pany Varela, 33.09.



Sob arbitragem de Nuno Bogalho e de Filipe Duarte, de Coimbra, as equipas alinharam:



- Benfica: Cristiano, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Robinho e Deives Moraes. Jogaram ainda: Tiago Brito, Fernandinho, Raúl Campos, Miguel Ângelo e André Coelho.



Treinador: Joel Rocha.



- Sporting: André Sousa, Deo, Caio Japa, Pedro Cary e Divanei. Jogaram ainda: Diogo, João Matos, Dieguinho, Merlin e Pany Varela.



Treinador: Nuno Dias.



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dieguinho (04), Merlin (26), Robinho (29), Pany Varela (29), Tiago Brito (30) e Bruno Coelho (36). Cartão vermelho direto para João Matos (38).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.