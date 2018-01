Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica joga cartada decisiva em Braga

FC Porto e Sporting com vida mais facilitada.

O tetracampeão Benfica joga uma cartada decisiva na luta pela revalidação do título português de futebol, no estádio do Sporting de Braga, enquanto o líder FC Porto e o rival Sporting defrontarão adversários da 'cauda' da I Liga.



Instalada no terceiro lugar do campeonato, com cinco pontos de atraso em relação ao FC Porto e três relativamente ao Sporting, a equipa benfiquista está 'proibida' de perder pontos no terreno do atual quarto classificado, na 18.ª jornada da prova, primeira da segunda volta.



Mesmo jogando antes dos outros dois 'grandes', no sábado, o Benfica estará fortemente pressionado pela necessidade de vencer no Estádio Municipal de Braga, até porque o Sporting recebe domingo o Desportivo das Aves, 14.º classificado, e o FC Porto visita segunda-feira o lanterna-vermelha Estoril Praia.



Já eliminada de todas as outras provas em que participou (Liga dos Campeões, sem 'despromoção' para a Liga Europa sequer, Taça de Portugal e Taça da Liga), o Benfica encontra no campeonato e na perspetiva de um inédito 'penta' a possibilidade de salvar a época.



A equipa treinada por Rui Vitória poderia ter ganhado um impulso significativo caso se tivesse imposto no dérbi lisboeta na 16.ª ronda, mas o empate 1-1 na receção ao Sporting, apesar da exibição muito positiva, manteve o atraso para o rival lisboeta e permitiu aos portuenses distanciarem-se.



Uma derrota em Braga, pelo contrário, deixará o tetracampeão nacional em igualdade com os 'arsenalistas', mas, para isso, a equipa minhota terá de evitar o desfecho das últimas temporadas, nas quais o Benfica saiu vitorioso, sempre sob o comando técnico de Rui Vitória.



No dia seguinte, o Sporting recebe o Desportivo das Aves, posicionado dois pontos acima da linha de despromoção, frente ao qual apresenta um saldo esmagador de sete vitórias e um empate, precisamente, no último confronto em Alvalade (0-0), em 2007, na derradeira presença dos avenses no escalão principal.



O Desportivo das Aves visita Alvalade depois de uma 'inacreditável' passagem às meias-finais da Taça de Portugal, com a equipa de Lito Vidigal a chegar a um empate a 3-3 (com golos aos 89 e 90+1) em Vila do Conde, a sair do prolongamento com 4-4 e a apurar-se no desempate por grandes penalidades (5-4).



Os 'leões' tiveram muita dificuldade para se imporem na quarta-feira ao Cova da Piedade, da II Liga, apurando-se para as meias-finais da Taça de Portugal com um triunfo por 2-1, consumado pelo ponta-de-lança Bas Dost, segundo melhor marcador do campeonato, com 16 golos, menos quatro do que o avançado benfiquista Jonas, autor de 20 remates certeiros.



O FC Porto joga ainda esta quinta-feira no recinto do Moreirense, na expectativa de marcar encontro com o Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal, mas também só voltará entrará em ação na segunda-feira, encerrando a 18.ª jornada no estádio do Estoril-Praia.



A equipa treinada por Sérgio Conceição reúne claro favoritismo frente ao último colocado, que goleou por 4-0 no arranque da competição e no estádio do qual se impôs em sete dos últimos nove confrontos, tendo empatado os outros dois.



Sporting e FC Porto têm oportunidade de 'ouro' para iniciarem a segunda volta com tranquilidade, numa campanha em que ambos terminaram a primeira volta invictos, os 'leões' com 13 vitórias e quatro empates, e os 'dragões' com 14 triunfos e três empates.



O Rio Ave, que se desloca ao reduto do Belenenses, e o Marítimo, de visita a Paços de Ferreira, sem o treinador Petit, que se demitiu, mantém o braço-de-ferro pelo quinto lugar, já sem grande perspetiva de subirem mais na classificação, pois já estão ambos a 10 pontos do Braga.



O Vitória de Guimarães tentará aproximar-se do topo da tabela quando defrontar na sexta-feira o Desportivo de Chaves, no jogo de abertura da jornada, enquanto, no extremo inferior da tabela, o Vitória de Setúbal, penúltimo classificado, procura deixar a zona de despromoção, na deslocação a Moreira de Cónegos.