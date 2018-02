Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica joga em Portimão com a liderança no horizonte

Tetracampeão procura conquistar um inédito 'penta'.

09:29

O Benfica procura este sábado isolar-se na provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, o que só acontecerá caso o tetracampeão nacional se imponha no estádio do Portimonense, em jogo da 22.ª jornada.



Um triunfo em Portimão permitirá ao Benfica deixar a companhia do Sporting e ultrapassar, pelo menos por um dia, o líder FC Porto, que detém dois pontos de vantagem sobre os rivais lisboetas e ainda tem de disputar 45 minutos em atraso do jogo com o Estoril Praia, no qual chegou ao intervalo a perder por 1-0.



O tetracampeão, que procura conquistar um inédito 'penta', nunca perdeu nos 39 jogos que disputou frente aos algarvios -- em todas as competições -, mas nesta época venceu por tangencial 2-1 no Estádio da Luz, para a Liga, e empatou 2-2 em encontro da Taça da Liga.



A vitória sobre o Portimonense, que ascendeu esta temporada ao escalão principal, colocará também sob pressão os adversários na luta pelo título, que apenas entram em ação no domingo: o FC Porto joga no reduto do Desportivo de Chaves (sexto colocado) e o Sporting recebe o Feirense (14.º).



Tranquilamente instalado no quarto lugar, com menos sete pontos do que o Sporting e com 10 de vantagem sobre o Rio Ave, o Sporting de Braga recebe o Vitória de Setúbal, antepenúltimo posicionado, em igualdade com o Estoril Praia, primeira equipa em zona de despromoção.



O Rio Ave espera consolidar a quinta posição e tentar beneficiar do compromisso difícil do perseguidor Chaves frente ao FC Porto quando receber o Marítimo, o qual, no entanto, pode ficar a apenas um ponto dos vila-condenses caso se imponha na partida de hoje.